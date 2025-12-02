9ᵉ édition des Awards des Ports Africains : le Port de Pointe-Noire reçoit le prix de meilleur transit conteneurs lors des Awards des ports africains

En novembre 2025, le Port de Pointe-Noire a reçu le prix de meilleur trafic transit en intégration des économies sous-régionales au titre de l’année 2024 lors de la 9è édition des Awards des ports africains organisée en marge du 45ᵉ Conseil Annuel de l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC). Ce prix confirme l’attractivité du port de Pointe-Noire pour la sous-région grâce aux investissements continus que Congo Terminal réalise au terminal à conteneurs.

“Congo Terminal a déjà investi pour la phase 1 plus de 350 millions d’euros au terminal à conteneurs de Pointe-Noire dans le développement des infrastructures, l’acquisition des équipements à la pointe de la technologie et la formation du personnel afin de faire de Pointe- Noire la porte océane de l’Afrique centrale. Nous sommes fiers de voir que cet objectif soit valorisé par cet Award. Avec les 400 millions d’euros supplémentaires que nous investissons actuellement sur la nouvelle plateforme portuaire au Môle Est qui constitue la phase 2, nous sommes convaincus que le Congo renforcera sa position de pays de transit pour la sous-région” estime Anthony Samzun, Directeur Général Congo Terminal.

“Nous sommes fiers du partenariat public-privé conclu avec Congo Terminal qui a abouti à ce précieux résultat. Nous allons continuer à conjuguer nos efforts pour que la desserte de Pointe- Noire continue à être une escale clé pour les amateurs ” a déclaré Séraphin Bhalat, Directeur Général du Port Autonome de Pointe-Noire.

Cet Awards est attribué au port de Pointe-Noire au même où Congo Terminal poursuit son programme d’investissement au terminal à conteneurs. L’entreprise construit une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est pour augmenter les volumes en transit et faire du port de Pointe-Noire le port de référence en eaux profondes et la plateforme d’excellence en transbordement sur toute la partie sud de la côte ouest africaine.

À propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.