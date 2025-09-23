80e Assemblée générale de l’ONU : Denis Sassou N’Guesso porte la voix du Congo

Le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, a pris part ce lundi à la semaine de la 80e Assemblée générale des Nations unies, au cours de laquelle il a réaffirmé l’engagement du Congo à contribuer à la recherche de solutions aux défis mondiaux.

Absent de ce rendez-vous depuis 2023, le chef de l’État congolais a choisi cette session anniversaire pour faire entendre une nouvelle fois la voix de son pays. L’Assemblée générale, qui a ouvert ses travaux le 23 septembre, se poursuivra jusqu’au 27 avant de s’achever le 29 septembre. Elle s’inscrit dans une séquence symbolique : l’ONU célèbre cette année ses 80 ans d’existence, une étape charnière pour repenser l’esprit de coopération et de solidarité entre nations.

Le débat général, point fort de la session, met en lumière les grands enjeux contemporains : conflits armés, persistance de la pauvreté, lutte contre le changement climatique, inclusion sociale et respect des droits humains. Autant de sujets auxquels le Congo entend apporter sa contribution, notamment en tant qu’acteur régional impliqué dans la prévention et la résolution des crises en Afrique centrale.

La journée d’ouverture a été particulièrement dense, marquée par un sommet sur la reconnaissance de l’État de Palestine, des discussions consacrées à l’urgence climatique et un échange sur les implications de l’intelligence artificielle dans la circulation et la fiabilité de l’information.

Chaque année, l’Assemblée générale de l’ONU réunit les représentants des 193 États membres et constitue l’espace multilatéral le plus universel pour débattre des grands défis planétaires. Pour le Congo, la présence de Denis Sassou N’Guesso illustre la volonté de s’inscrire activement dans ces débats mondiaux, à l’heure où les équilibres géopolitiques et économiques connaissent de profondes recompositions.