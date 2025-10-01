76 ans de la Chine : Brazzaville et Pékin réaffirment leur partenariat stratégique

À l’occasion du 76e anniversaire de la République populaire de Chine, célébré à Brazzaville, l’ambassadeur An Qing a salué l’excellence des relations sino-congolaises et mis en avant les perspectives prometteuses de coopération économique et sociale.

La capitale congolaise a vibré, lundi 29 septembre, au rythme de la célébration du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À cette occasion, l’ambassadeur de Chine au Congo, An Qing, a offert une réception officielle marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement congolais, conduits par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso.

Dans son allocution, l’ambassadeur An Qing a dressé un panorama des réalisations de la Chine moderne. Elle a rappelé que son pays contribue depuis plusieurs années à plus de 30 % de la croissance mondiale et que plus de 770 millions d’habitants des zones rurales ont été sortis de la pauvreté au cours des quatre dernières décennies, soit 70 % de la réduction mondiale enregistrée sur la même période. « Malgré un contexte international complexe et instable, l’économie chinoise poursuit son essor, avance avec détermination, brisant les vagues et ouvrant une nouvelle voie vers un développement innovant », a-t-elle déclaré.

Abordant les relations sino-congolaises, la diplomate a souligné les progrès réalisés dans les secteurs des infrastructures, de la formation et de la diplomatie, tout en réaffirmant la volonté partagée de bâtir une « communauté d’avenir commun ». Elle a rappelé l’importance de la récente visite du président Denis Sassou N’Guesso en Chine, qui a permis d’établir une vision ambitieuse pour l’avenir des relations bilatérales.

Sur le plan économique, la Chine demeure le premier partenaire commercial du Congo. Entre janvier et août 2025, le volume des échanges a atteint 4,22 milliards de dollars, en hausse de 5,8 % par rapport à l’année précédente. Les importations de la Chine en provenance du Congo se sont élevées à 3,21 milliards de dollars, soit une progression de 5,6 %. Selon An Qing, ces chiffres traduisent « la solidité des échanges et la confiance mutuelle entre les deux pays ».

L’ambassadeur a également salué le rôle actif des entreprises chinoises dans le développement des infrastructures congolaises et annoncé des avancées dans les négociations d’un accord de partenariat économique. Ce dernier devrait faciliter l’accès des produits congolais au marché chinois grâce à des tarifs douaniers nuls, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le commerce et l’investissement bilatéraux.

Parmi les personnalités présentes figuraient également Jean-Jacques Bouya, ministre d’État, ministre de l’Aménagement du territoire et des Grands travaux ; Gilbert Mokoki, ministre du Contrôle d’État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs ; Honoré Sayi, ministre de l’Économie fluviale et des Voies navigables ; ainsi que Jean Dominique Okemba, conseiller spécial du chef de l’État.