65ᵉ anniversaire de l’indépendance : les Congolais renouent avec le défilé civil et militaire

La République du Congo a célébré le 65ᵉ anniversaire de son indépendance par un grand défilé civil et militaire sur le boulevard Alfred-Raoul, en présence du président Denis Sassou N’Guesso.

L’événement, marqué également par la décoration de douze Congolais dans différents ordres nationaux, a symbolisé le retour aux festivités populaires après cinq années d’interruption dues à la pandémie de Covid-19.

Un défilé militaire haut en couleurs

Durant près de cinquante minutes, les Forces armées congolaises (FAC) et les unités de la police constituée ont défilé au rythme de la musique militaire, accompagnée cette année par la fanfare des forces aériennes des États-Unis en Europe et en Afrique.

Sous le commandement du général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant de la Zone militaire de défense n°9 Brazzaville, les troupes de la garnison de la capitale, appuyées par des détachements venus de l’intérieur du pays, ont ouvert la marche.

Les écoles militaires – l’Académie Marien-Ngouabi, l’École militaire préparatoire général Leclerc, ainsi que l’École des sous-officiers et d’active de Gamboma – ont ensuite pris place, suivies des différentes composantes des forces de défense et de sécurité : armée de terre, armée de l’air, marine nationale, gendarmerie, police et groupement para-commando.

La parade s’est achevée avec le passage d’engins militaires et le survol d’hélicoptères dans le ciel de Brazzaville, sous les acclamations du public.

Une participation civile remarquable

Grande nouveauté de cette édition, la population civile a également pris part à la célébration. Répartis en 130 carrés, institutions publiques, entreprises privées, associations, partis politiques, ONG et confessions religieuses ont défilé dans une ambiance festive, accompagnés par la fanfare de l’Église Kimbanguiste.

La Présidence de la République, le Sénat, l’Assemblée nationale, la Primature, les ministères, les neuf arrondissements de Brazzaville ainsi que la commune de Kintelé étaient représentés. Tous ont défilé devant le couple présidentiel et de nombreux invités installés à la tribune d’honneur.

Douze Congolais décorés

En marge des festivités, le chef de l’État, grand maître des ordres nationaux, a décoré douze Congolais issus des secteurs public et privé. Parmi eux, le colonel Félix Mouzabakani, Jean-Marie Ewengué et le Pr Itoua Ngaporo ont été élevés à la dignité de grand officier dans l’ordre du mérite congolais.

Le directeur général de BGFI Bank Congo, Yvon Serge Foungui, a reçu le grade de commandeur dans le même ordre. Eudes Saturnin Itoua et Moukengué Mouemé Ritie ont été faits grands chevaliers.

Dans l’ordre du dévouement congolais, Marianne Sianard et Cornellie Adou-Ngapi ont été distinguées comme grands officiers, tandis que Gabriel Nsiété et Ndé Leyina Rodrigue ont été élevés à des grades supérieurs.

Enfin, un hommage particulier a été rendu au jeune Briny Oscar Kouba Matouridi, âgé de 17 ans, médaillé d’or en scrabble à la Coupe du monde francophone 2025 à Trois-Rivières (Canada). Il est devenu le plus jeune Congolais à recevoir une distinction dans l’ordre du mérite sportif.

Une fête populaire retrouvée

Ce 65ᵉ anniversaire a ainsi marqué le retour d’une célébration à la fois solennelle et populaire, mêlant forces armées, institutions et population civile. Un moment de cohésion nationale, qui a permis aux Congolais de se rassembler autour des valeurs de souveraineté et de fierté nationale.