Washington rouvre son ambassade à Mogadiscio

Les États-Unis ont rouvert, mercredi, leur ambassade à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, près de trois décennies après que le pays a plongé dans la guerre civile en 1991, a appris APA jeudi.L’ambassade a été fermée le 5 janvier 1991 à la suite du déclenchement de la guerre civile qui a vu le dirigeant somalien Mohammed Siad Barre renversé.

Depuis la fermeture de sa représentation diplomatique, les États-Unis ont maintenu leur partenariat avec le peuple somalien, notamment en rétablissant une présence diplomatique permanente à Mogadiscio en décembre 2018 avec la Mission des États-Unis en Somalie.

« La réouverture de l’ambassade de Mogadiscio est un autre pas vers la reprise des relations régulières entre les États-Unis et la Somalie, symbolisant le renforcement des relations entre les États-Unis et la Somalie et la promotion de la stabilité, du développement et de la paix en Somalie et dans la région », a déclaré l’ambassade.

L’envoyé américain en Somalie, Donald Yamamamoto a déclaré que la réouverture de l’ambassade est un jour important et historique qui reflète les progrès réalisés par la Somalie ces dernières années.

« Aujourd’hui, nous réaffirmons les relations entre le peuple américain et le peuple somalien, et nos deux nations. C’est un jour important et historique qui reflète les progrès accomplis par la Somalie ces dernières années et constitue une nouvelle étape dans la régularisation de l’engagement diplomatique des États-Unis à Mogadiscio depuis la reconnaissance du gouvernement fédéral de la Somalie en 2013 », a-t-il ajouté.

Il a souligné que l’ambassade des États-Unis à Mogadiscio agira pour renforcer la coopération, promouvoir les intérêts stratégiques nationaux des États-Unis et appuyer les buts et objectifs généraux de sécurité et de développement politique et économique.