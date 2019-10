Voho Sahi, un proche de Gbagbo nommé Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Algérie

Le professeur Alphonse Voho Sahi, un proche de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Algérienne, a appris APA mercredi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.« Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Voho Sahi Alphonse en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Algérienne démocratique et populaire avec pour résidence Alger», a annoncé Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.

M. Voho qui a été un proche collaborateur de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo (en liberté conditionnelle en Belgique), a été pendant longtemps le rédacteur des discours officiels de celui-ci.

Avant le professeur Voho Sahi Alphonse, plusieurs ex-collaborateurs de M. Gbagbo ont été nommés à de hautes responsabilités du pays par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Parmi ces derniers, l’on peut citer l’ancien Chef d’état-major des armées ivoiriennes, Philippe Mangou qui est l’actuel Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Allemagne et l’ex-ministre Alcide Djédjé en service au ministère des Affaires étrangères.