Vers une feuille de route pour renforcer la coopération entre Rabat et Nouakchott

Une commission mixte mauritano-marocaine a été désignée, jeudi à Nouakchott, avec pour mission de soumettre des propositions pour le renforcement de la coopération entre les deux pays, a-t-on constaté dans la capitale mauritanienne.La mise en place d’une telle commission a été décidée lors d’une réunion de travail entre la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie (CCIAM) et la Chambre de commerce, d’industrie et services de Rabat-Salé et Kenitra.

Ladite commission devra soumettre une feuille de route pour une action commune entre Nouakchott et Rabat dans les différents domaines de développement. Elle s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter ses propositions.

La réunion a été présidée conjointement par Ahmed Baba Ould Aleya, président de la CCIAM et Abdellah Abad, président de la Chambre de commerce, d’industrie et services de Rabat-Salé et Kenitra.

Elle a notamment permis d’explorer les possibilités de consolider la coopération économique entre les deux chambres et le développement du secteur privé dans les deux pays.