Vers le financement d’un demi-millier de projets pour les jeunes mauritaniens

Quelque 500 projets seront financés au profit des jeunes mauritaniens, a annoncé le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports de Mauritanie, Taleb Ould Sid Ahmed.Selon le ministre qui s’exprimait lors d’une conférence de presse vendredi à Nouakchott, il est désormais possible pour les organisations, les réseaux, les associations et les jeunes, pris individuellement, d’accéder au financement de projets grâce à des prêts concessionnels.

Les montants nécessaires à cela seront mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative « Moustaqbali » (mon avenir), a-t-il ajouté.

Selon lui, les jeunes doivent saisir cette occasion pour étudier, préparer et soumettre des projets qui soient susceptibles de contribuer au développement durable de la Mauritanie.

Concernant la source des financements, Ould Sid Ahmed a précisé que son département a obtenu des promesses dans ce sens de la part de ses partenaires au développement.

Cette perspective prometteuse, a-t-il expliqué, requiert toutefois de lever les obstacles qui empêchent les jeunes de réussir dans leurs projets, que ce soit sur le plan des difficultés d’obtention des fonds ou d’erreurs de gestion vu le manque d’expérience ou de formation.

En préalable à l’éligibilité des projets aux financements en question, un concours transparent sera organisé pour sélectionner les jeunes bénéficiaires qui seront répartis entre toutes les régions du pays en fonction de la densité de la population.

A elle seule, la capitale Nouakchott aura 150 projets, a dit le ministre.