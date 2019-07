Un navire de guerre mauritanien pour sécuriser le pétrole et le gaz en offshore

La Mauritanie s’est dotée d’un navire de guerre destiné à contribuer à la sécurisation des champs de pétrole et de gaz situés dans l’Océan atlantique, a-t-on appris de sources officielles à Nouadhibou (470 Km au nord de Nouakchott).Ce navire fabriqué en Chine a été réceptionné jeudi à Nouadhibou par le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz.

Il est long de 98 mètres et large de 14 mètres. Son coût est estimé de 72 millions de dollars US.

La Mauritanie possède d’importants champs de gaz dans l’Océan atlantique à cheval avec le Sénégal et qui seront exploités par les sociétés britannique BP et américaine Kosmos.

Baptisé Nimlane (du nom d’une grande bataille entre les troupes coloniales françaises et les résistants mauritaniens), ce bateau peut embarquer et débarquer 8 blindés et 150 soldats équipés.

Il porte également à son bord deux vedettes, dont l’une peut contenir un véhicule 4X4 destiné aux missions de reconnaissance.

Le bâtiment possède aussi une plateforme pouvant permettre l’atterrissage d’un hélicoptère utilisé pour les besoins de reconnaissance, d’assaut et d’évacuation.

Ses missions englobent par ailleurs la participation aux opérations humanitaires sur les plans national et international, comme le sauvetage et l’évacuation des personnes en détresse en mer.