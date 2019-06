Un joueur ivoirien prend 24 mois de suspension pour fraude sur identité

Le joueur ivoirien Dago Franck Sylvain, évoluant à l’Africa Sport d’Abidjan (Ligue 1) et son agent Alseny Camara ont été suspendus pour 24 mois chacun et le Centre de formation Academy City sport de Marcory ‘’interdit d’introduire toute demande d’autorisation » sur la même période, pour fraude sur l’identité du joueur.En outre, Dago Franck Sylvain (19 ans) devenu Sagny Yao Stéphane devra payer une amende de 2 millions FCFA quand son agent et le Centre de formation Academy City s’acquitteront, solidairement, d’une amende de 2 millions FCFA dans un délai de quinze jours. Ils disposent de 3 jours, à compter de la date de notification, pour exercer les voies de recours.

C’est le délibéré rendu, public mardi, par la Commission de Discipline de la Fédération ivoirienne de football (FIF) dans l’affaire de fraude sur identité qui opposait la Jeunesse Club d’Abidjan (JCAT) au Centre de formation Academy City Sport de Marcory, au joueur Dago Franck Sylvain et son Agent Alseny Camara.

En effet, la commission de discipline après avoir délibéré sur la requête du club de la JCAT, « déclare la Jeunesse Club de Treichville bien fondée en son action ; confirme la décision d’annulation de la licence sous le nom Sagny Yao Stéphane rendue le 28 novembre 2018 ».

« Inflige une suspension de 24 mois avec extension à l’international au joueur Dago Franck Sylvain devenu Sagny Yao Stéphane à compter de la notification de la présente décision ; inflige une suspension de toute activité liée au football sur le territoire ivoirien à l’agent de joueur Alseny Camara pour une durée deux années (…); interdit au centre de formation Academy City Sports de Marcory d’introduire toutes demandes d’autorisations de sortie ou de transfert de joueurs pendant une période de deux années », lit-on dans les décisions rendues en sa séance du 31 mai 2019 par la Commission.

Par ailleurs, la Commission met hors de cause tous les clubs (Genesa FC devenu Lanfiara Sport d’Attécoubé, Yopougon FC, JCAT et Africa Sports d’Abidjan) qui ont utilisé le joueur dans la mesure où ils n’ont pas eu connaissance de la fraude commise.