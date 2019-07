UEMOA : stabilité du taux d’inflation en juin

Le taux d’inflation dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) est ressorti, en glissement annuel, à moins 0,3% à fin juin 2019, stable par rapport au mois précédent, a appris APA mercredi auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Selon les services de la Banque Centrale, le maintien des variations négatives, en rythme annuel, du niveau général des prix est principalement imputable à la poursuite de la baisse des prix des produits alimentaires dans la plupart des pays de l’UEMOA, notamment les céréales locales dans les pays sahéliens enclavés. Il a été ainsi noté à fin juin 2019 un repli sensible en glissement annuel des prix des céréales locales au Burkina (moins 34%), au Mali (moins 36%) et au Niger (moins 27%).

Selon l’institut d’émission, cette évolution serait en lien avec le bon approvisionnement des marchés induit par la hausse de la production de la campagne agricole précédente. La mise en place de boutiques témoins et les aides humanitaires dans certaines régions du Sahel ont également contribué à la dynamique baissière.