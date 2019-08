UEMOA : 2,738 millions de tonnes de phosphates extraites en 2018

La quantité de phosphates extraite au niveau de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s’est établie à 2.738.100 tonnes en 2018, a appris samedi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Comparée à son niveau de 2017 où elle s’élevait à 2.307.900 tonnes, cette quantité de phosphates a enregistré une progression de 18,6% en valeur relative et 430.200 tonnes en valeur absolue. Selon la BCEAO, cette augmentation, consécutive à la bonne tenue de la demande, est portée par la hausse de 28,5% de la production au Togo et de 14,1% des extractions au Sénégal.

Concernant la production d’uranium de la zone, une contraction de 17,4% est relevée, avec une réalisation se situant à 2.879,8 tonnes en 2018, en liaison avec l’évolution défavorable des cours sur le marché mondial.