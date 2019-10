Tunisie: le candidat Karoui demande un report de la présidentielle

L’un des deux candidats au second tour de la présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, a demandé mardi à la justice de repousser le scrutin prévu le 13 octobre, jusqu’à ce qu’il puisse sortir de prison pour faire campagne.

Homme d’affaires et des médias, M. Karoui a été arrêté et incarcéré pour blanchiment d’argent le 23 août, mais il a obtenu 15,58% des voix au premier tour le 15 septembre, ce qui lui a permis de se qualifier pour le second tour.

Plusieurs demandes de remise en liberté ont été rejetées, la dernière en date le 1er octobre.

Selon l’un de ses avocats, Me Nazih Souei, un recours a été déposé au tribunal administratif, faisant valoir qu’il n’y a pas eu d’égalité des chances entre son client et son adversaire, le juriste Kais Saied, arrivé devant M. Karoui au premier tour.

Le tribunal administratif a confirmé avoir reçu ce recours, sans préciser dans quel délai il pourrait y répondre.

M. Karoui avait déposé le 30 septembre une demande officielle à l’Instance supérieure indépendante des élections (Isie) pour « pouvoir se déplacer dans tous les gouvernorats pendant la campagne, et être en contact direct avec les médias », a indiqué son parti Qalb Tounes, dans un communiqué.

« En l’absence de réponse de la part de l’Isie, nous avons demandé le report du second tour jusqu’à l’expiration des motifs de l’inégalité des chances », selon le texte.

Le parti fondé il y a six mois par M. Karoui, Qalb Tounes, est arrivé second aux législatives de dimanche selon plusieurs sondages –les résultats préliminaires sont attendus mercredi.

– « Campagne du silence » –

L’Isie ainsi que de nombreux responsables politiques tunisiens et des observateurs internationaux, avaient appelé à ce que M. Karoui puisse faire campagne de façon équitable.

Samedi, M. Saied a annoncé qu’il cessait de faire campagne en personne « pour des considérations morales et afin d’éviter tout doute concernant l’égalité des chances entre les candidats ».

Des groupes de militants continuent toutefois à mener une campagne de terrain comme il l’avait fait jusque-là.

La mission d’observation de l’Union européenne déployée pour les élections en Tunisie a déploré une « campagne du silence ».

« L’un ne peut pas faire campagne, l’autre ne veut pas » a souligné mardi le vice-président du Parlement européen, Fabio Massimo Castaldo, qui dirige la mission.

En revanche, les observateurs ont constaté que certains médias privés, dont la chaîne Nessma fondée par M. Karoui, n’ont pas assuré une couverture équitable et pluraliste.

En l’absence de l’homme de télévision incarcéré, sa campagne est en effet menée tambour battant par son épouse, Salwa Smaoui, une dynamique quinquagénaire, et par la chaîne Nessma, en dépit des reproches de l’autorité de contrôle de l’audiovisuel.

– « Arrestation politique » –

La date de l’arrestation de M. Karoui et ses modalités juridiques, laissent craindre une instrumentalisation de la justice. Ses partisans ont pointé du doigt plusieurs rivaux, qualifiant son arrestation de « politique ».

Ce second tour de présidentielle inédit, avec un candidat en prison, se déroule après un premier tour le 15 septembre marqué par un vote sanction qui a écarté les dirigeants sortants et qualifié deux novices de l’exécutif ayant fait campagne sur une rupture avec l’élite politique.

Ce feuilleton a fait passer à l’arrière-plan des législatives pourtant cruciales pour répondre aux exigences de Tunisiens, préoccupés avant tout par la crise sociale et économique que traverse le pays.

Le recours déposé à cinq jours du scrutin laisse augurer d’une ambiance tendue pour la deuxième élection présidentielle au suffrage universel organisé par la jeune démocratie tunisienne.

Les partisans de M. Karoui ont toutefois assuré qu’ils respecteraient la décision de justice et participeraient au second tour dimanche s’il est maintenu.

Sept millions de Tunisiens sont appelés aux urnes une troisième fois en un mois dimanche afin d’élire leur président.