Trois Casques bleus rwandais seront décorés à titre posthume par l’ONU

L’Organisation des Nations Unies (ONU) rendra hommage, vendredi à New York, à trois Casques bleus rwandais tombés au champ d’honneur, a appris APA mercredi.Ces soldats rwandais qui recevront la médaille Dag Hammarskjold sont le major Richard Ntambara et le sergent John Bosco Hategekimana qui ont servi au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et le Sgt Felicien Rutegera qui a servi au sein de la Mission onusienne au Soudan du Sud (UNMISS).

Au cours d’une cérémonie spéciale organisée à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, le Secrétaire général remettra à titre posthume la « Médaille du capitaine Mbaye Diagne pour courage exceptionnel » au soldat Chancy Chitete du Malawi.

La médaille porte le nom d’un Casque bleu sénégalais tué au Rwanda en 1994 après avoir sauvé de nombreux civils pendant la génodice.

C’est la première fois que cette médaille est décernée depuis qu’elle a été remise à la famille du capitaine Diagne en 2016.

Le Rwanda est actuellement le troisième plus gros contributeur de personnels militaires aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Il fournit actuellement plus de 6.500 militaires et policiers à cinq opérations de maintien de la paix de l’ONU avec protection de mandats civils à Abyei, en République centrafricaine, en Haïti, au Soudan et au Soudan du Sud.