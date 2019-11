Trente pays attendus à l’exposition artistique du Nigeria

Trente pays ont manifesté leur intérêt pour participer à l’Exposition internationale des arts et de l’artisanat prévue à Abuja du 20 au 24 novembre 2019.Olusegun Runsewe, Directeur général du Conseil national des arts et de la culture (CNCC), a déclaré, vendredi à Abuja, que parmi les pays qui participent régulièrement à l’évènement, il y a l’Inde, le Bangladesh, l’Espagne, l’Indonésie et le Maroc.

« Cette fois-ci, nous ouvrirons de nouveaux horizons avec un record de 30 pays participant à l’exposition, ce qui constitue une amélioration par rapport aux 23 pays qui ont exposé l’année dernière. Le lieu de l’événement reste le pavillon d’exposition de la FCT », a dit M. Runsewe.

Selon lui, l’Expo 2019 s’alignera sur l’initiative de responsabilité sociale du NCAC et comportera des innovations comme l’acquisition gratuite de compétences, des services médicaux gratuits, une initiative de gaspillage de richesses, un forum sur l’investissement et de nombreux autres aspects visant à renforcer le pouvoir des Nigérians.

Il a exprimé sa satisfaction à propos du déploiement massif d’équipements sur le site, notamment des pavillons de classe mondiale, un centre média/TIC, des toilettes mobiles, une scène ultramoderne par des organisateurs d’événements renommés.

Les véhicules d’urgence resteront sur place pendant toute la durée de l’Expo.

Il a assuré les exposants, les participants, les invités, les visiteurs, les ressortissants étrangers et tous les Nigérians de la sécurité maximale, à la suite de l’engagement de la police du Nigeria d’assurer la sécurité des lieux.