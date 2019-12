Transports: des experts discutent à Abidjan pour une meilleure mobilité en Côte d’Ivoire

Des experts et professionnels des transports ont échangé jeudi à Abidjan sur les actions à mener pour une meilleure mobilité en Côte d’Ivoire, à l’occasion de la 12è édition du «Cub mobilité », un cadre de discussion des professionnels de la route, sur le thème: «Quels bénéfices pour la Côte d’Ivoire après le 26è congrès mondial de la route?».Selon Barthélémy Kouamé, le directeur général de l’entreprise de presse «Acturoutes» et organisateur du «Club Mobilité », l’objectif de cette tribune d’échanges est de communiquer et de mener des discussions sur des sujets d’actualités pour une meilleure mobilité.

« L’idée ici, c’est de créer un cadre où les gens se rencontrent pour débattre des sujets d’actualité. Ici il s’agit de parler aussi du 26è congrès mondial de la route qui s’est tenu à Abu-dhabi (Émirats Arabes Unis) du 06 au 10 octobre 2019 et voir ce que la Côte d’Ivoire a gagné dans ce congrès», a également dit M. Kouamé à APA.

« La Côte d’Ivoire tire beaucoup de bénéfices du congrès mondial de la route. Parce que les résultats des recherches des experts de la route sont mis à la disposition de tous les pays pendant ce congrès. Donc s’il y a des difficultés dans un pays au niveau des routes, vous avez déjà des réponses bien précises» a fait savoir, pour sa part, le colonel Séverin Benoît, le Président du Conseil d’administration de l’Agence de gestion des routes de Côte d’Ivoire ( Ageroute).

Pour lui, les bénéfices de ce congrès peuvent amener la Côte d’Ivoire à être beaucoup plus performants. Il a conclu en appelant les automobilistes à la prudence en cette fin d’année estimant « qu’il y a trop de folie pendant les fêtes».