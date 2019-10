Tchadia Airlines : 27 652 passagers transportés en un an d’existence

La compagnie aérienne nationale du Tchad, Tchadia Airlines, lancée il y a un an, annonce dans un communiqué reçu à APA, avoir effectué plusieurs vols qui lui ont permis de transporter 27 652 passagers, soit 21 467 en domestique et 6 185 à l’international, ainsi que des tonnes de marchandises en cargo.Le communiqué signé de la direction générale de la compagnie ajoute que grâce à un excellent partenariat avec Ethiopian Airlines Tchadia Airlines a pu desservir quatre lignes nationales et deux lignes internationales.

Elle entend étendre son réseau aérien sur de nouvelles destinations nationales à savoir Am-Timan, Ati et Amdjarass, et régionales Niamey, Kano, Khartoum en novembre et Cotonou et Caire dans un proche avenir.

Cet appréciable bilan affiché par Tchadia Airlines « durant sa première année d’exercice, généralement difficile pour toute nouvelle compagnie aérienne (…) prouve la satisfaction de notre service à la clientèle et la confiance du public voyageur sur la marque de la compagnie aérienne nationale », souligne le communiqué.

Face aux critiques sur la qualité de ses avions, la compagnie tchadienne rétorque que, pour des raisons préventives ou techniques, Tchadia Airlines a eu à annuler ou retarder certains de ses vols dans le souci d’assurer la sécurité et le confort de ses passagers.

« La révision technique et inspection des aéronefs sont régulièrement assurés telles que réglementées par les autorités nationales et internationales du monde aéronautique », rassure la compagnie.

Tchadia Airlines dit donner toujours « la priorité à la sécurité dans tous ses vols et travaille d’arrache-pied pour que le plan d’expansion de son réseau aérien s’étende en agrandissant sa flotte avec des bombardiers et Boeing 737 à compter du mois de novembre 2019 ».