Tanger abrite les 4 et 5 juillet le forum africain des ports

Le Forum africain des ports se tiendra les 4 et 5 juillet à Tanger, une occasion de débattre des enjeux et problématiques liés au secteur portuaire en Afrique.Initiées par i-conférence, en partenariat avec le programme de politiques de transport en Afrique, ces assises s’inscrivent dans le cadre des échanges autour des opportunités de coopération sud-sud et des solutions de renforcement des capacités des ports de la région.

Ce Forum se veut un événement stratégique qui vise à accompagner la nouvelle dynamique que connaissent les activités portuaires et maritimes en Afrique du nord, de l’Ouest et centrale.

Les organisateurs tablent sur une présence de 400 participants venant de 25 pays dont des opérateurs de transport, des cabinets d’études et d’ingénierie, des banques, des assurances et des investisseurs privés. Le forum permettra aux participants de renforcer leur notoriété dans la région, d’exposer leur expertise et savoir-faire parmi les acteurs clés du secteur et d’élargir le réseau des futurs clients.

Par ailleurs, le secteur portuaire en Afrique est en pleine expansion et décisif pour le développement du continent. Malgré les 80 % du commerce extérieur africain qui transite par ses ports, l’Afrique subsaharienne ne représente toujours aujourd’hui que 2% du trafic conteneurisé mondial dans un contexte de forte concurrence mondialisée. Cet enjeu majeur des ports africains fera l’objet de débat au cours du forum de Maroc, organisé autour du thème « Cap sur la nouvelle dynamique portuaire ».

L’intervention du secteur privé, via la création de partenariats public-privé (PPP) et la multiplication des mises en concession, joue un rôle croissant pour surmonter les obstacles au développement et à la modernisation des ports africains, et accompagner le continent dans sa dynamique de développement.