Soixante chefs d’entreprises belges attendus au Congo

Soixante chefs d’entreprises de la Belgique vont séjourner, du 10 au 11 octobre prochain, au Congo afin d’évaluer le potentiel d’affaires pour nouer des partenariats avec les entreprises congolaises, a indiqué un communiqué de l’Ambassade de Belgique au Congo reçu ce jeudi à APA.« Au cours de leur séjour, ces chefs d’entreprises belges auront des entretiens inter-entreprises pour s’imprégner du dynamisme des sociétés qu’elles rencontreront, les efforts des pouvoirs publics pour faciliter les courants d’affaires, en vue de diversifier l’économie et de renforcer l’action du secteur privé », précise le document.

Cette délégation d’entrepreneurs belges sera composée d’opérateurs économiques évoluant dans plusieurs secteurs dont l’agro-alimentaire, les mines, l’énergie et les infrastructures. Les relations commerciales entre le Congo et la Belgique pèsent 200 millions d’euros (131 milliards F CFA) par an. Les exportations de biens de la Belgique vers le Congo représentent 150 millions d’euros (98 milliards F CFA) là où les exportations de marchandises du Congo vers la Belgique s’élèvent à 50 millions d’euros (32 milliards F CFA).

Le stock des exportations belges vers le Congo est constitué de matériel de transport, d’engins mécaniques et de produits chimiques. Pour le Congo, ce sont essentiellement les hydrocarbures et le bois.

Enfin, selon le communiqué de l’Ambassade de Belgique au Congo, la délégation séjournera à Pointe-Noire, principale ville économique du Congo où elle va visiter, du 4 au 9 octobre, les installations du Port autonome et quelques entreprises.