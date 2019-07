Social, politique et football au menu des quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabè de ce mercredi présentent des menus diversifiés où dominent des sujets liés à la politique marquée par le dialogue initié par le président du Faso et au sport avec la désignation, la veille, d’un nouveau sélectionneur pour les Etalons, sans oublier le social.«Réinsertion sociale : 63 femmes retirées de la rue reçoivent des kits d’installation», titre le journal privé Le Pays qui renseigne que la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale a procédé, hier mardi à Ouagadougou, à la remise de lots de matériels, d’équipements et de fonds de roulement au profit de femmes retirées de la rue et formées en gestion d’activités génératrices de revenus.

Pour sa part, le quotidien public Sidwaya rapporte que le Conseil national pour la protection sociale (CNPS) a tenu sa 7e session, le mardi 23 juillet 2019, sous la présidence du Premier ministre, Christophe Dabiré.

Il informe que dans le secteur de la protection sociale, un registre unique des personnes vulnérables est en élaboration.

Le même journal (Sidwaya), en politique, évoque la rencontre manquée entre le gouvernement et les syndicats, soulignant que «l’UAS (Unité d’action syndicale, Ndlr) dénonce un +jeu de cache-cache+».

Quant au journal privé Le Quotidien, il revient sur la conférence de presse animée, la veille à Ouagadougou, par le Chef de file de l’opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré, qui a déclaré à propos du dialogue politique initié par le président du Faso que «les intérêts de politiciens doivent être relégués au second plan lorsque les fondements de la Nation sont menacés».

De son côté, Aujourd’hui au Faso affiche également à sa une ces propos de Zéphirin Diabré : «il appartient au gouvernement de concrétiser ses engagements».

En sport, le même quotidien privé fait observer que «Kamou Malo est le nouveau sélectionneur des Etalons», précisant que l’information a été rendue publique hier 23 juillet, à travers un communiqué de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Le sujet occupe la Une de L’Observateur Paalga (privé) qui titre : «Etalons : Kamou Malo, nouveau patron de l’écurie».

Sidwaya relate que l’actuel entraineur de l’Union sportive des forces armées (USFA), Kamou Malo, remplace le portugais Paulo Duarte en poste depuis 2016, dont le contrat, qui arrivait à échéance le 31 juillet prochain, n’a pas été renouvelé par la FBF.