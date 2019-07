Skhirat abrite en octobre prochain la 4ème édition des rencontres Africa

La 4ème édition des Rencontres Africa, plateforme d’affaires BtoB pour accompagner l’Afrique dans le développement des secteurs les plus prometteurs, aura lieu les 21 et 22 octobre prochain à Skhirat (région de Rabat).Ces rencontres, qui vont faire escale également les 24 et 25 octobre au Sénégal, réuniront 5.000 personnes, dont 4.000 décideurs africains et 600 dirigeants français à travers des conférences/ateliers, des rendez-vous d’affaires ou encore des rencontres sectorielles, selon les organisateurs.

Lors de la conférence plénière inaugurale, le Maroc sera mis à l’honneur en tant que plateforme d’affaires entre l’Afrique et l’Europe. Par ailleurs, des thématiques sur l’industrie, la finance, le BTP-Infrastructures, le transport logistique/douanes, le digital et la santé seront également au programme afin d’échanger sur les bonnes pratiques et les enjeux financiers, juridiques, sociétaux et industriels.

La 4ème édition se propose d’impliquer les autorités politiques et économiques afin de permettre aux dirigeants d’entreprise français et africains de développer des relations d’affaires.

Ces rencontres poursuivent, ainsi, l’effort engagé avec succès depuis quatre ans d’alimenter cette nouvelle dynamique entre la France, l’Europe et l’Afrique par des échanges concrets, des synergies et des joint-ventures d’entreprises.