Signature de cinq accords de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal

Cinq accords de coopération ont été signés entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal, jeudi soir à Abidjan, au terme d’un entretien entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue sénégalais Macky Sall qui effectue une visite d’État de 72 heures en terre ivoirienne, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Il s’agit d’un accord de coopération en matière d’habitat social, un accord de coopération dans le domaine de l’énergie et du pétrole, un accord de coopération et d’échanges cinématographiques, un protocole de coopération cinématographique entre le ministère de la Culture et de la francophonie de Côte d’Ivoire et le ministère de la Culture et de la communication du Sénégal et enfin d’un accord de coopération commerciale entre les deux pays.

« Nous avons la volonté de renforcer davantage les relations entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, de redynamiser nos échanges qui sont à un bon niveau. Mais je crois que nous pouvons faire mieux car le potentiel et la volonté politique sont là. Nous voulons aussi renforcer le commerce et l’investissement au Sénégal comme en Côte d’Ivoire », a dit le président ivoirien, Alassane Ouattara à la presse au sortir de cet entretien avec son homologue sénégalais qui a duré près d’une heure.

« Nous sommes d’accord qu’il faut explorer les secteurs tels que la pêche, la culture, le tourisme, la défense et la sécurité », a poursuivi M. Ouattara, soulignant avoir passé en revue également les questions monétaires de la sous-région avec M. Sall.

« Nous avons également évoqué la situation sociopolitique dans quelques pays de la sous-région… Nous avons insisté sur la nécessité de mieux coordonner nos actions pour combattre l’extrémisme et le terrorisme », a conclu M. Ouattara, se réjouissant de la réélection de M. Sall à la tête de son pays.

Avant lui, le président sénégalais Macky Sall qui dit effectuer une « visite familiale au-delà du cachet officiel», s’est félicité de «l’excellent travail » effectué par M. Ouattara à la tête de son pays , estimant que « la Côte d’Ivoire est une fierté pour l’Afrique de l’ouest ».

« Nos discussions ont porté sur la coopération bilatérale qui se porte bien. Mais il faut faire des progrès dans le domaine commercial… Nous avons la volonté d’accroître les échanges commerciaux en renforçant notamment le partenariat entre le secteur privé des deux pays », a fait savoir à son tour M. Sall.

Le président sénégalais, Macky Sall est arrivé dans la mi-journée de ce jeudi à Abidjan en compagnie de son épouse, Marième Sall pour une visite d’État de 72 heures.

Vendredi, au cours d’une cérémonie solennelle, il sera fait citoyen d’honneur de la ville d’Abidjan et recevra les clefs de la capitale économique ivoirienne. Après quoi, dans la soirée le numéro un sénégalais visitera la Compagnie ivoirienne de production d’électricité (CIPREL) au sud de la capitale économique ivoirienne.