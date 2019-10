Sénégal : les exportations évaluées à 10323 milliards FCFA au 1er semestre

Le cumul des exportations du Sénégal au terme du premier semestre 2019 s’est établi à 1032,8 milliards de FCFA (environ 1,755 milliard de dollars), a appris APA mardi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Par rapport à la même période de l’année 2018 où elles s’élevaient à 816,9 milliards de FCFA ces exportations connaissent une progression de 26,4%.Au plan trimestriel, les exportations ont été moins dynamiques au deuxième trimestre 2019 avec des réalisations de 477,5 milliards de FCFA contre 555,3 milliards de FCFA au premier trimestre, soit une baisse de 14,0%.

Selon l’ANSD, ce repli est porté essentiellement par la contraction des ventes extérieures de produits pétroliers (-48,3%), d’acide phosphorique (-40,9%), des produits arachidiers (-16,7%) et d’or industriel (-16,1%).

Toutefois, le relèvement des expéditions de produits halieutiques (+18,2%) et de titane et zircon (+7,3%) a modéré ce fléchissement.Les principaux produits exportés, au cours de cette période, ont été les produits halieutiques (93,1 milliards de FCFA), l’or industriel (84,2 milliards de FCFA), les produits arachidiers (43,3 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (40,7 milliards de FCFA) et le titane et le zircon (27,4 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (17,6%), l’Inde (10,2%), le Mali (10,1%), la Chine (9,4%) et la Côte d’Ivoire (6,1%).