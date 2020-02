Sénégal: hausse de 8,3% du secteur secondaire

Le secteur secondaire au Sénégal s’est conforté de 8,3%, en variation mensuelle au terme du mois de décembre 2019 par rapport au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon cette structure, l’ orientation observée est, essentiellement, attribuable aux performances notées dans la fabrication de produits agroalimentaires (+11,3%), la construction (+18,3%), la fabrication de matériels de transport et les activités extractives (+18,6%).

En revanche, les branches de filature, tissage et ennoblissement textile (-15,8%), travail de cuir et fabrication d’articles de voyage et chaussures (-80,1%) et production et distribution d’électricité et de gaz (-4,6%) se sont, notamment, contractées sur la période.





Sur un an, le secteur secondaire a cru de de seulement 0,7% en décembre 2019, principalement porté par la fabrication de matériels de transport (+142,6%), la construction (+8,1%) et la fabrication de produits agroalimentaires (+2,8%).

Néanmoins, de faibles résultats sont observés, notamment, dans les branches de travail de cuir et fabrication d’articles de voyage et chaussures (-86,3%), raffinage de pétrole et cokéfaction (-49,1%) et production de métallurgie-fonderie et fabrication d’ouvrage en métaux (-15,8%).