Sénégal : forte remontée de la production des industries extractives

L’activité de production des industries extractives au Sénégal a, après une chute de 12,2% enregistré au mois de février 2019, connu une forte hausse de 27,6% au terme du mois de mars 2019, a appris vendredi APA auprès de l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).« Cette évolution est attribuable à une intensification de l’activité d’extraction de phosphate (plus 39,6%), d’extraction de pierre, sables et d’argiles (plus 30,4%) et d’extraction ou de production de sel et natron (plus 6,4%) », souligne l’ANSD.

Toutefois, par rapport à celle de mars 2018, la production des industries extractives s’est bonifiée de seulement 10,8%.

Quant à la production totale durant le premier trimestre 2019, elle s’est légèrement contractée de 0,5% en comparaison à celle de la période correspondante de l’année 2018.