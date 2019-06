Sénégal : baisse des prix à la consommation au 1er trimestre 2019

Les prix à la consommation au Sénégal ont baissé de 0,6% au premier trimestre 2019 comparé au trimestre précédent, a appris mardi APA auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Selon cette structure, l’évolution enregistré est conjointement expliquée par celle des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (moins 1,8%) , des services de loisirs et culture (moins 0,3%) ainsi que ceux de logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles(moins 0,2%).

L’ANSD relève par ailleurs que le repli de l’indice global fait suite à celui des prix des produits locaux face à la hausse modérée de ceux des produits importés.

En variation annuelle, les prix à la consommation ont cependant augmenté de 0,5%, en rapport avec la flambée des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (plus 0,5%) , des boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants (plus 16,7%), des services de loisirs et culture (plus 2,6%) et de l’enseignement (plus 2,3%) .