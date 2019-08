Sénégal : Baisse de 10,3% du secteur secondaire en juin

Le secteur secondaire au Sénégal a enregistré une baisse de 10,3%, en variation mensuelle au mois de juin 2019 comparé au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon la DPEE, cette contreperformance est, essentiellement, liée aux faibles résultats notés dans les activités extractives (-20,5%), la branche de filature, tissage et ennoblissement textile (-34%) et la construction (- 11,5%).

Par contre, la production et distribution d’électricité et de gaz (+8,7%), la fabrication de matériels de transport (+16%) et la production de l’égrenage du coton (+43%) se sont bien comportées sur la période.

Sur une base annuelle, la DPEE souligne qu’une croissance de 1,1% est notée dans le secteur secondaire au mois de juin 2019, particulièrement portée par la fabrication de produits agroalimentaires (+14,4%), la construction (+16,9%) et les activités extractives (+10,8%). Elle a, toutefois, été atténuée par les faibles résultats de la branche filature, tissage et ennoblissement textile (- 52,1%), de la métallurgie-fonderie et fabrication d’ouvrages en métaux (-26%), du sciage et rabotage de bois (-54,3%) et du travail du caoutchouc et du plastique (-19,3%).