Sécurité, administration et économie meublent la Une des quotidiens marocains

Le coup de filet du Bureau Central des Investigations Judiciaires (BCIJ), la fonction publique, le secteur touristique et la situation des startups sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus de ce mardi.+Aujourd’hui Le Maroc+ rappelle que le démantèlement de la cellule dont les membres s’activaient entre Tamaris et Ouezzane est intervenu quelques heures seulement avant l’annonce de la mort du numéro un de l’organisation terroriste dite « Etat islamique » (Daesh) Les défis sur le plan sécuritaire sont donc énormes pour un pays comme le nôtre, souligne l’auteur de l’article, appelant à poursuivre la traque dans les jours et mois à venir pour mettre à genoux ces groupuscules intégristes.

Pour le moment, les services font preuve de vigilance et doivent continuer à le faire pour les années à venir, note-t-il, expliquant que les enjeux sont importants en raison du développement des techniques utilisées par les trafiquants de tous genres.

+L’Opinion+ fait savoir que le nombre de fonctionnaires civils au Maroc est de 564.549 en 2019, en hausse de 4,03% par rapport à 2009. Par ailleurs, 69.360 départs à la retraite pour limite d’âge sont prévus durant la période 2019-2024.

Le salaire mensuel net moyen a, de son côté, augmenté de 32,21% entre 2009 et 2019, passant de 6.051 DH à 8.000 DH (1 euro = 10,7 DH). C’est ce qui ressort du dernier rapport sur les ressources humaines accompagnant le Projet de Loi de Finances 2020, attribuant la baisse de recrutement des fonctionnaires observée durant 2015-2019 à deux facteurs : lancement de l’opération de recrutement des enseignants au niveau des AREFs, et départs massifs à la retraite pour limite d’âge ou anticipé du personnel du ministère de l’Education nationale.

Malgré cette baisse, les 564.549 fonctionnaires civils de l’Administration absorbent 112,16 milliards de DH en 2019.

+Akhbar Al Yaoum+ rapporte que les aéroports du Royaume ont enregistré, en septembre dernier, un volume de trafic commercial passagers de 2.176.285 passagers contre 1 993 965 passagers accueillis le même mois l’année écoulée, soit une hausse de 9,14%.

Un communiqué de l’Office national des aéroports (ONDA), cité par la publication, précise que l’aéroport Mohammed V a accueilli 42% environ du trafic passagers global, soit 907 267 passagers en septembre 2019 contre 877 470 passagers pour la même période de l’année 2018, en évolution de 3,40%.

L’aéroport Marrakech Menara a enregistré, quant à lui, une forte hausse de 22,47% en accueillant 538 247 passagers. De même, l’aéroport Tanger Ibn Battouta a signé une croissance à deux chiffres de 28,58% en accueillant 130 785 passagers en septembre 2019 contre 101 712 passagers accueillis en septembre 2018.

Côté économie, +l’Economiste+ estime qu’on a fait un peu trop vite de la carte « startup » une planche de salut disruptive pour l’entrepreneuriat marocain.

Notant que la réalité est plus amère, le quotidien fait remarquer que beaucoup d’expériences ont du mal à démarrer en production.

Pour lui, il est grand temps d’évaluer la portée des efforts institutionnels qui se veulent sur ce dossier importants et soutenus.

Lorsqu’un bien n’est pas monétisable, « il est alors prudent de disposer de suffisamment de gras pour pouvoir tenir jusqu’à ce que l’idée, le concept, l’invention puisse devenir un bien marchand. Et ensuite d’encore plus de gras pour permettre à son projet de grandir ».