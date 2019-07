Seconde prorogation du mandat des députés camerounais

Le mandat des députés et des conseillers municipaux du Cameroun a été prorogé pour la seconde fois suite à l’adoption, mercredi, par l’Assemblée nationale du projet de loi y relatif déposé la semaine dernière par le gouvernement.Cette prorogation de deux mois du mandat des députés et des conseillers municipaux prend effet le 29 octobre 2019. Elle vise, selon le gouvernement, à « permettre la tenue régulière de la session parlementaire ordinaire de novembre, traditionnellement consacrée à l’examen de la Loi de finances ».

Par ailleurs, cette prorogation devrait permettre «la tenue du double scrutin législatif et municipal devenu une tradition dans notre processus électoral depuis 2007 », ajoute l’exécutif.

Cette prorogation mandat des députés et des conseillers municipaux est la seconde et la dernière conformément à la loi, une première prorogation d’un an ayant eu lieu l’année dernière alors que les législatives et municipales étaient prévues pour le 30 septembre 2018.

Selon des analystes, le scrutin législatif et municipal pourrait avoir lieu en février 2020, pour renouveler élire 180 députés qui constituent la chambre basse du parlement et 360 conseils municipaux à travers le pays.