Sahara: Le Polisario, un groupe marxiste lié au terrorisme (The Wall Street Journal »

Le Polisario est un groupe marxiste lié au terrorisme régional, relève le quotidien américain « The Wall Street Journal » dans son numéro de dimanche.Dans un témoignage vidéo accompagnant un article sur la question du Sahara, la publication rappelle les débuts de ce mouvement séparatiste d’obédience marxiste, mettant l’accent sur les menaces que pose le non règlement de la question du Sahara pour la paix et la stabilité.

Selon le quotidien, la situation sécuritaire dans la région rend le conflit une urgence à régler, ajoutant que cette réalité est largement admise par les décideurs politiques américains.

L’administration du président Donald Trump qui est sur plusieurs fronts pour faire face à la menace terroriste, est attentive à la situation dans la région du Sahara et du Sahel.

Consciente des dangers que posent le polisario, la Maison Blanche est déterminée à mettre fin à ce conflit, croit savoir le quotidien, qui relève que la dynamique en cours sous les auspices des Nations-Unies est l’option la plus sûre et la moins coûteuse pour aboutir à une issue consensuelle ».

Les États-Unis « sont clairs, ils ne soutiendront pas un plan qui conduit à la création d’un nouvel État africain », relève en outre la publication américaine.

« Un nouvel État en Afrique pourrait en réalité être moins sûr. Si vous essayez d’établir un nouveau pays, cela pourrait créer une zone dont des insurgés et des groupes comme l’État islamique pourraient profiter et utiliser comme refuge », indique le journal dans une vidéo accompagnant son analyse en relevant que Washington et Rabat partagent la même position à cet égard.

Citant des responsables occidentaux et marocains, le quotidien assure que les États-Unis soutiennent le Maroc en privé sur le dossier du Sahara. Pour Washington, l’indépendance n’est pas une option pour le règlement du différend autour du Sahara marocain, affirme le quotidien américain « The Wall Street Journal ».

Les responsables américains qui suivent de près les discussions autour de la question du Sahara ont déclaré que les États-Unis « ont clairement fait savoir que Washington ne soutiendrait pas un plan visant à créer une nouvel État en Afrique ».

La situation sécuritaire dans la région rend le conflit une urgence à régler, indique la publication, qui fait en outre le parallèle entre la position de l’ONU qui soutient la MINURSO et certains responsables de la Maison Blanche qui affichent une certaine impatience arguant de l’absence de développement dans le processus politique.

Mais le risque de toute tentative de dérailler le processus onusien risque d’entrainer le mécontentement et la stabilité dans une des régions des plus stables au regard des nombreux foyers de tensions et d’instabilité aujourd’hui dans le monde.

« La Minurso dispose de 52 millions de dollars pour maintenir la stabilité, maintenir un cessez-le-feu dans une région très difficile » a déclaré, à cet effet, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita. « Personne n’est mort depuis le cessez-le-feu, ce qui signifie que c’est la mission de maintien de la paix la plus rentable au monde », a dit le ministre au quotidien américain.