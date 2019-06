Réunion lundi à Ouagadougou des experts du patrimoine culturel mondial

Une réunion des experts du patrimoine culturel mondial s’ouvre lundi à Ouagadougou, rapporte un communiqué du service de communication du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme reçu dimanche à APA.Prévue jusqu’ à vendredi, la rencontre enregistrera la participation des membres des experts du Groupe 5A pour le Patrimoine mondial, précise le communiqué, ajoutant que ces derniers vont, au cours de la réunion, examiner les biens culturels et naturels de valeur universelle exceptionnelle proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, à la 43è session du Comité du patrimoine mondial, à Bakou, en Azerbaïdjan.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture de la rencontre « sont placées sous le co-patronage des Ministres en charge des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de l’Environnement», note le communiqué qui souligne qu’«en marge de la réunion du Groupe 5a, des directeurs du patrimoine culturel conviés, ainsi que des partenaires techniques, examineront l’état du patrimoine mondial culturel et naturel en Afrique».

Le Groupe 5A est composé des représentants des pays d’Afrique subsaharienne dont l’Angola, l’Ouganda, la Tanzanie, le Zimbabwe et le Burkina Faso.