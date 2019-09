Remise de peine pour Khalifa Sall, ex maire de Dakar

L’ex maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et ses co-détenus ont bénéficié dimanche après-midi d’une remise de peine, à appris APA de source officielle.M. Sall purgeait cinq ans de prison dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la ville de Dakar. Il était poursuivi en même temps que Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Ibrahima Diaw, chef de la Division financière et comptable, Amadou Moctar Diop, coordonnateur de l’Inspection générale des services municipaux, Yaya Bodian, chef du Bureau du budget, Fatou Traoré, assistante du Directeur administratif et financier.