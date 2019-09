Religion, histoire et nécrologie au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent d’une diversité de sujets, dont les principaux sont l’accueil populaire réservé hier à Dakar au khalife général des mourides, la polémique sur l’Histoire générale du Sénégal et le décès à l’âge de 95 ans du virtuose du xalam, Samba Diabaré Samb.« Dakar déroule le tapis rouge à Serigne Mountakha », titre L’AS là où L’Observateur note « un accueil majestueux du khalife général des mourides à Dakar » en prélude de l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinaan vendredi prochain.

« Le khalife des mourides accueilli en grande pompe », indique pour sa part Vox Populi, rapportant que « des milliers de fidèles en transe » ont jalonné le long de l’itinéraire. Ce faisant, la capitale sénégalaise était « sous l’emprise d’embouteillages inhabituels en cette journée de dimanche », avec une « grosse bousculade » à l’arrivée du guide religieux, raconte le journal.

Sur un autre sujet, Sud Quotidien indique que le coordonnateur du comité de rédaction de l’Histoire générale du Sénégal, Pr Iba Der Thiam, « fait son mea culpa » après le « controverse » né de la publication des cinq premiers volumes.

« Notre travail n’est pas parfait », déclare l’historien et ancien ministre, avant de confier ceci au Quotidien : « nous allons recueillir les critiques justes et fondées ».

Au sujet de la mort, samedi, de Samba Diabaré Samb, Sud Quotidien note qu’un « monument de la culture s’effondre » là où Le Quotidien estime que le luth traditionnel, le Xalam, « perd son virtuose ».

Samba Diabaré Samb était tout justement « un virtuose du xalam et maître de la parole », résume le quotidien national Le Soleil qui placarde à sa Une ce témoignage du président Macky Sall : « Avec son xalam, il savait réveiller l’ardeur de la Nation ».

Sur un tout autre sujet, Le Quotidien informe que « Macky fait marche arrière » et ramène « de 8 à 5 ans » l’importation des véhicules d’occasion.

En politique, L’Observateur publie une enquête sur « le train de vie de Me Wade à Dakar » et donne des éléments sur « le coût de son séjour +présidentiel+ à Terrou-Bi », un hôtel chic situé sur la côte.

Le journal donne également des détails sur le loyer « exorbitant » de sa maison sur la Corniche de Dakar et fait des « révélations sur ses ressources financières et sur ses donateurs ».

En football, Record salue la performance des Lions avec leurs clubs, notamment Sadio Mané et Krépin Diatta. Le premier comptabilise avec Liverpool six victoires en autant de journées en Premier League et le second a inscrit un doublé pour son équipe du FC Bruges.

Toujours en football, le journal note que les Lions du championnat local « assurent l’essentiel » en s’imposant samedi devant la Guinée 1-0 pour la manche aller des éliminatoires du CHAN 2020.