Réformes communautaires : le Bénin réalise 77,28 % de taux de mise en œuvre

Le Bénin a réalisé un taux de mise en œuvre de 77,28% des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), selon les conclusions des travaux effectués dans le cadre de la 5ème Revue annuelle de ladite organisation parvenues mercredi à APA.« Des progrès significatifs ont été acquis en termes de consolidation et de modernisation de l’exercice d’évaluation des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Bénin », s’est félicité le président de la Commission de l’Uemoa avant d’ajouter que le Bénin a maintenu ses acquis dans plusieurs domaines en réalisant « un taux de mise en œuvre de réformes de 77, 28% ».

Selon le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, représentant son homologue en charge des Finances, de fructueux échanges sur l’Etat de transposition des textes communautaires au Bénin et l’état d’avancement physique et financier des produits, ont eu lieu avec la commission de l’Uemoa.

Elles ont permis, a relevé le ministre, de formuler plusieurs recommandations en vue de lever les goulots d’étranglement qui entravent la mise en œuvre efficace des réformes, politiques, projets et programmes communautaires au plan national.

Le mémorandum d’entente, conformément aux dispositions de l’Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement du 24 octobre 2019, sera transmis au chef de l’Etat, Patrice Talon ce mercredi par le ministre de l’Economie et des Finances et le président de la Commission de l’Uemoa.