RDC: au Nord-Kivu, l’introuvable « pax Tshisekedi », un an après son investiture

« Nous voulons la paix ». C’est ce qu’assure l’un des groupes armés les plus actifs dans l’Est de la République démocratique du Congo. Sur le terrain, les combats déplacent des milliers de civils exposés à la faim et aux maladies (choléra, rougeole, paludisme).

Investi il y a un an jour pour jour, le nouveau chef de l’État Félix Tshisekedi a lancé des appels au désarmement des groupes armés congolais, et déclaré qu’il était « prêt à mourir » pour la paix dans les deux provinces du Kivu, en crise depuis 25 ans.

« Nous sommes prêts à accepter l’appel du chef de l’État. Nous n’avons pas beaucoup de conditions », affirme à l’AFP un porte-parole du groupe Nduma Défense du Congo-Rénové (NDC-R), qui a transmis son offre de dialogue à l’État congolais mi-janvier avec cinq groupes alliés.

Cette faction congolaise revendique 5.000 hommes. Elle affirme contrôler plusieurs villages et territoires dans la province du Nord-Kivu depuis fin 2019, ce que confirment des experts des Nations unies dans un rapport publié en décembre.

Son ennemi: les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), dont le chef a été tué en septembre, officiellement par l’armée congolaise.

Le NDC-R se bat aussi contre d’autres groupes armés prétendant défendre les communautés locales (Nyatura, pour les Hutus congolais; APCL-S, pour la communauté Hunde; CMC/FDP).

« La première des conditions (pour la paix) est de se mettre autour d’une table (avec l’État congolais) pour qu’ensemble nous puissions connaître le sort qui sera réservé aux groupes armés étrangers qui nous exterminent à l’Est », déclare le porte-parole du NDC-R, Désiré Ngabo.

– « La faim va nous tuer » –

Son leader, Guidon Shimiray Mwissa, est sous le coup d’un mandat d’arrêt de la justice congolaise et de sanctions onusiennes. Les Nations unies l’accusent d’avoir recruté des enfants soldats et de prélever une sorte d’impôt révolutionnaire.

« Un non-événement », d’après le porte-parole de ce qui se veut un « groupe d’auto-défense »: « Il faut se rendre sur le terrain pour comprendre que Guidon, c’est un Moïse qui a sauvé sa population ».

Sur le terrain mi-janvier, à l’ouest de Goma dans le territoire montagneux de Masisi, l’AFP a surtout rencontré des civils traumatisés par les violences, affamés, entassés dans un camp insalubre, comme « Maman » Gentille, 26 ans: « J’ai fui mon village suite aux affrontements entre NDC-R et Nyatura ».

« On ne pouvait plus aller aux champs. Beaucoup de personnes sont mortes parce que les affrontements ont éclaté au milieu du village, très tôt le matin », ajoute cette mère de famille de cinq enfants, qui végète dans un camp parmi 8.000 déplacés.

Une épidémie de rougeole et choléra a frappé les déplacés. Plusieurs unités de traitement anti-choléra ont été ouvertes par l’ONG Médecins sans frontière (MSF), qui parle de 520 cas et deux décès. Le paludisme menace aussi.

« Mes trois enfants ont attrapé le choléra. L’un est décédé », poursuit « Maman » Gentille, une Congolaise hutu rwandophone. « Ici dans le camp, on n’a pas assez de sanitaires. Plus de 180 personnes utilisent le même WC. Vu que c’est tout le temps occupé, les enfants défèquent dehors et tout autour ».

« C’est la faim qui va nous tuer. Que les bienfaiteurs nous amènent de la nourriture et de l’eau potable », conclut la mère de famille dans ce camp au milieu des montagnes verdoyantes et intensément cultivées du Nord-Kivu.

– « Transfert d’armes » –

Au total 685.000 déplacés survivent dans ces territoires montagneux, estime MSF. Une estimation sans doute très large, pour la bonne cause: attirer l’attention des médias et des bailleurs sur ces « crises humanitaires oubliées » de la RDC.

Une chose est sûre: loin d’une quelconque « pax Tshisekedi », la fin de l’année 2019 a été éprouvante dans cette région de Masisi tout comme plus au nord à Beni, doublement victime d’Ebola et des tueries de 260 civils en novembre-décembre.

« De violents combats ont éclaté entre le Nduma Défense du Congo-Rénové (NDC-R) et une coalition de groupes armés étrangers et congolais », a noté en décembre un groupe d’experts des Nations unies. Les combats continuent, d’après plusieurs sources humanitaires et sécuritaires.Le NDC-R a profité « du transfert d’armes et de munitions opéré par des membres de l’armée congolaise », ont ajouté ces experts.

« Nous avons reçu mission de traquer tous les groupes armés étrangers ou locaux, sans distinction aucune », réplique le porte-parole de l’armée régulière dans la région, le major Guillaume Djike.

« Les NDC-R n’est pas épargné. S’il ne dépose pas les armes, il sera également frappé », a-t-il ajouté. « Il n’est question de laisser le NDC-R gagner du terrain ». En attendant, son chef court toujours malgré le mandat d’arrêt à son encontre, s’étonnent les experts de l’ONU.