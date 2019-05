RCA : plus de 600 mille élèves à l’assaut du Certificat du Fondamental 1

Plus de six cents mille élèves centrafricains ont démarré, ce mercredi, l’examen du Certificat du Fondamental I, diplôme qui sanctionne la fin des études primaires.Ces candidats répartis dans plusieurs centres ont entamé l’examen par les épreuves écrites du français et des mathématiques. Les épreuves orales composées de la lecture et de la récitation sont prévues vendredi prochain.

Pour Gilbert Sélonkoué, directeur général de l’enseignement primaire et secondaire, le dispositif nécessaire pour la sécurité des candidats a été mis en place avec l’appui de la MINUSCA, la mission onusienne dans le pays, pour aider à la bonne tenue de cet examen.

La capitale Bangui compte à elle seule plus de 27 mille candidats. Ajoutons que le lundi dernier ces mêmes candidats ont composé le concours d’entrée en sixième dont le succès donne l’accès au collège et lycée.