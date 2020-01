Rabat : Présentation en avant-première de l’ouvrage « les douanes aux frontières du numérique » de El Arbi Belbachir

Une cérémonie de présentation en avant-première de l’ouvrage « les douanes aux frontières du numérique » de El Arbi Belbachir, s’est déroulée, mardi à la villa des Arts à Rabat, en présence d’un parterre de personnalités des sphères politique, économique, judiciaire et administrative outre des universitaires, des experts et des journalistes.La présentation de cet ouvrage, premier d’une série de trois écrits, coincide avec la célébration de la Journée mondiale des Douanes et la commémoration du centenaire des douanes au Maroc (1918-2019).

Ce livre, qui questionne les multiples dimensions du métier, de la technologie et du droit appliqués à l’action des douanes au Maroc, en Afrique et à l’international, est l’œuvre de M. El Arbi Belbachir, ancien haut fonctionnaire des douanes et enseignant.

L’auteur cet ouvrage de référence est un fin connaisseur du secteur de la douane disposant d’une carrière de plus de quatre décennies au sein de l’administration des douanes marocaine.

Nommé successivement directeur régional du Centre puis de l’Oriental après avoir dirigé plusieurs unités d’intervention opérationnelles, il achèvera sa carrière en tant que conseiller du DG de cette même administration.

Fruit d’une réflexion portée par une expérience de près de 40 ans, l’ouvrage laisse entrevoir les possibles solutions à une difficile équation : celle de concilier l’impératif de fluidité d’une frontière avec l’exigence de régulation et de sécurisation des échanges, extraordinairement plus croissants. Une réalité complexe qui appelle une adaptation pour relever ce défi numérique.

« Vous l’avez vue, cette accélération numérique bouscule les hommes, les systèmes, les usages et les métiers. Les douanes dans le monde le constatent. C’est un tournant majeur pour cette administration. », a d’emblée souligné El Arbi Belbachir dans sa présentation.

Il a ensuite mis en évidence le fait que « cette révolution numérique a véritablement déplacé les frontières – désormais non seulement physiques mais de plus en plus virtuelles -, porte en elle des progrès en matière de facilitation des opérations douanières, tout comme elle crée de nouvelles menaces telle que la cyber fraude ».

Les débats ont ainsi abordé les problématiques de prévention et de lutte contre la cyber-criminalité transfrontalière, véhiculée aujourd’hui par les nouveaux réseaux et technologies numériques.

L’opportunité a été également saisie pour analyser les possibles domaines d’utilisation de l’intelligence artificielle, de la Blockchain ou encore de la reconnaissance d’image pour apporter une aide à la décision.

L’auteur a ainsi salué les avancées réalisées par les douanes marocaines en matière de dématérialisation et de digitalisation des procédures, d’utilisation des solutions technologies pour préserver la fluidité du passage aux en même que de contrôler efficacement les mouvements transfrontaliers de personnes et de marchandises.

Pour rappel, la sortie de l’ouvrage dans les librairies marocaines est prévue fin février. Sa parution à l’étranger se fera courant premier semestre 2020.