Rabat : Le ministre malien des AE se félicite du soutien du Maroc du soutien aux initiatives de paix et de stabilité au Mali

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé, s’est félicité, vendredi à Rabat, du soutien du Maroc aux initiatives de paix et de stabilité au Mali.Selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, Tiébilé a fait part des remerciements et de la gratitude de son pays pour le soutien continu du Maroc en faveur de l’intégrité territoriale du Mali, de son accompagnement et son soutien aux initiatives de paix et de stabilité dans ce pays.

Tiébilé, qui effectue sa première visite de travail dans le continent africain après sa nomination à la tête de la diplomatie malienne, a mis l’accent sur la place distinguée dont le Roi Mohammed VI auprès du président et du peuple maliens, poursuit le communiqué.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont mis en exergue la profondeur des relations ancestrales d’amitié existant entre les deux peuples et ont relevé la volonté commune pour développer davantage la coopération bilatérale.

Elles ont passé en revue en outre les différents volets de la coopération bilatérale et du partenariat Maroc-Mali qui a connu une nouvelle impulsion depuis la visite royale en république du Mali en 2014, qui a été couronnée par la signature de 17 conventions de coopération couvrant différents domaines notamment les techniques d’agriculture, les infrastructures de santé, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, l’encadrement religieux et la coopération dans le domaine sécuritaire.

Le Chef du gouvernement a réitéré à cet égard les remerciements du Maroc à la République du Mali pour son soutien constant aux positions du Royaume sur la scène africaine ainsi que la volonté du Maroc pour renforcer et élargir le programme de coopération bilatérale.