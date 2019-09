Rabat et Dakar déterminés à intensifier leur coopération dans le domaine de l’Economie sociale et solidaire

Le Maroc et le Sénégal ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de l’Economie sociale et solidaire, un secteur porteur qui œuvre à réconcilier les principes d’équité et de justice sociale avec le développement économique.Cette volonté a été expirmée lors des entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre marocain du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mohamed Sajid, et la ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire du Sénégal, Mme Zahra Iyane Thiam, en visite officielle au Maroc.

« L’économie sociale et solidaire est un secteur stratégique pour les deux pays, vu le nombre important d’entreprises et coopératives qui y opèrent (25.000 entités au Maroc) », a souligné le ministre marocain dans une déclaration à la presse, mettant l’accent sur les perspectives de développement de ce secteur, qui se veut également porteur pour le Sénégal.

« Le Maroc et le Sénégal sont unis par des traditions profondes de solidarité et de partage », a relevé le ministre, mettant en avant le rôle de l’économie sociale et solidaire dans le développement territorial des zones enclavées et démunies et soulignant ainsi la nécessité de l’accompagnement des entreprises et professionnels dudit secteur en matière de promotion des produits et services offerts et d’accès au financement.

Pour sa part, Mme Thiam s’est félicitée des relations d’amitié et de fraternité qui unissent le Maroc et le Sénégal, soulignant la nécessité d’intensifier la coopération et l’échange d’expériences dans différents domaines, notamment au volet de l’économie sociale et solidaire, troisième pilier sur lequel doit pouvoir reposer une économie équilibrée et inclusive aux côtés du secteur public et du secteur privé.

Les deux parties ont également examiné la question de l’échange des expériences et la participation du Maroc à l’organisation de la 2è édition du « Salon tournant de l’économie sociale et solidaire », prévue du 26 octobre au 2 novembre 2019 à Dakar.