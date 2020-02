Rabat capitale africaine de la culture

La capitale du Maroc, Rabat a été désignée comme nouvelle capitale africaine pour la période 2020/2021 après le désistement de la ville de Marrakech, annonce le comité d’organisation des Capitales africaines de la culture dans un communiqué.Selon le communiqué, le comité avait délibéré le 4 février sur les mérites de la candidature de Rabat et sur les conditions que cette ville devait remplir pour être le miroir de la culture africaine pour la période 2020/2021.

« Après avoir examiné les atouts de la ville au regard du cahier des charges de la célébration des capitales africaines de la culture, le comité a accueilli favorablement la candidature de Rabat, et décidé de désigner Rabat comme capitale africaine de la culture en 2020/2021 », li-on dans le communiqué signé par le secrétaire général des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), Jean Pierre Elong Mbassi.

Ainsi, une équipe a été mise en place, dont les membres de la direction des Capitales africaines de la culture, pour travailler sur la programmation générale des différents événements et activités. Cette équipe présentera en mars prochain les résultats de ses travaux et consultations au public lors d’une conférence prévue à Rabat.

Le comité rappelle que le programme des capitales africaines de la culture comprend une multitude d’activités Il s’agit des événements labellisés en cohérence avec la philosophie des Capitales africaines de la culture, notamment pour leur contribution à la mise à l’honneur de la créativité africaine.

Figurent aussi les programmes pluriannuels contribuant à structurer, organiser, professionnaliser et mettre en réseau les artistes et acteurs culturels du continent africain pour qu’ils participent à faire des arts et de la culture le quatrième pilier du développement durable des villes et territoires, et un moteur essentiel de la reconstruction de l’estime de soi et du rayonnement international de la culture africaine, poursuit le communiqué.

Le programme prévoit aussi des événements et activités créés spécifiquement pour la ville hôte de la célébration des Capitales africaines de la culture.