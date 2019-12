Rabat acceuille un séminaire international sur l’autonomisation des femmes en Afrique

« Egalité genre et autonomisation des femmes et des filles pour la mise en œuvre de l’ODD5 et de la vision africaine en matière des droits des femmes », est le thème de la conférence qui sera organisée, du 9 au 13 décembre à Rabat, par les Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-A).Initiée en partenariat avec l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) à travers le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique-Chapitre Maroc (REFELA-Maroc) et la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL) du Maroc, cette rencontre permettra de sensibiliser sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre de l’ODD 5 et de la vision africaine sur les droits des femmes, apprend-on auprès des organisateurs.

Il faut rappeler que la cible 5.c de l’ODD 5 est pertinente pour les Gouvernements Locaux : «Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent ».

Le séminaire servira également de cadre pour mettre en lumière l’engagement de CGLU-Afrique pour l’égalité genre et pour l’autonomisation des femmes et des filles au niveau des collectivités territoriales africaines, notamment à travers le Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) qui est en même temps la Commission permanente genre de cette Organisation.

Sur la base d’une approche active et participative, ce séminaire international alternera les phases d’apports théoriques avec des exercices pratiques, les travaux de groupes, un apprentissage par les paires, des jeux de rôle, du coaching, des visites de terrain et des visites culturelles dont l’animation sera assurée par des experts et des personnes ressources de renom.