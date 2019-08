Quatre membres d’une famille camerounaise meurent intoxiqués

Quatre membres d’une même famille ont trouvé la mort à Limbé dans le Sud-ouest des suites d’une intoxication alimentaire, a-t-on appris samedi de sources hospitalières.Les personnes décédées sont la mère de famille, Gladys Ebai, âgée de 66 ans, ses deux filles Shella Mbeng Ebai et Shella Mbeng Ebai âgées respectivement de 38 ans et 35 ans, et un enfant, également son fils.

Sept autres personnes sont sous soins intensifs à l’hôpital régional de Limbé, a indiqué le directeur de cette institution sanitaire Dr Denis Nsame Nforniwe.

« L’équipe médicale est mobilisée pour sauver ces patients qui ont tous consommé cette nourriture lors d’un diner familial », a-t-il précisé.

D’après les premiers éléments, il s’agit d’un poison contenu dans les aliments, en l’occurrence, les légumes et le fufu, une pâte à base de manioc très appréciée au sud-ouest du Cameroun.

Au total, onze personnes de cette famille ont consommé ce repas, d’où la mobilisation de l’équipe médicale « pour sauver les autres membres de la famille dont le pronostic vital de certains serait toujours engagé ».

L’enquête en cours pourrait permettre de révéler les motifs de cet empoisonnement, la police voulant notamment savoir s’il s’est agi « d’une main criminelle ».