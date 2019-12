Prévoyance sociale: « maCGRAE.ci», le nouveau portail des agents de l’Etat de Côte d’Ivoire

L’Institution de prévoyance sociale – Caisse générale de retraite des agents de l’état de Côte d’Ivoire (IPS-CGRAE), vient, dans le cadre de la digitalisation de ses services aux assurés sociaux, de lancer un nouveau portail en ligne dénommé « maCGRAE.ci».Cette plateforme de l’IPS-CGRAE dénommée « maCGRAE.ci» vise notamment la mise œuvre d’un système informatique de dématérialisation des échanges entre les assurés sociaux d’un côté, et les agents de la CGRAE de l’autre.

Selon le directeur général de l’IPS-CGRAE, Abdrahamane Berté, ce portail d’échange et d’information a pour but de permettre aux assurés sociaux de consulter en ligne leurs dossiers, de les mettre à jour via des preuves de vie et de prendre rendez-vous en agence pour compléter leurs démarches.

«MaCGRAE.ci permet d’échanger avec la CGRAE de manière dématérialisée, sans avoir nécessairement à se rendre en agence », tout en assurant une qualité de service aux adhérents et en facilitant leur accompagnement par les agents de l’institution de prévoyance sociale, indique M. Berté.

Entièrement orienté client, cette plate-forme se veut un site sécurisé conçu pour permettre aux adhérents d’accéder à leur compte, faire des opérations 100% en ligne, une démarche dématérialisée qui leur donne la possibilité de traiter leurs préoccupations sans avoir à se déplacer.

Avec maCGRAE.ci, les assurés sociaux de l’Etat peuvent désormais télécharger au format PDF le bulletin de pension, l’attestation de pension et l’attestation de virement, réalisant ainsi la majeure partie des formalités directement en ligne.

Pour accéder à cette plateforme électronique, l’assuré devra toutefois ouvrir un navigateur Internet, et à partir de l’adresse https://macgrae.ci, suivre les instructions. Par ailleurs, le site permet aux agents de l’Etat assurés de créer leur espace personnel sur « maCgrae » et de discuter en temps réel.