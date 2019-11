Prestation de serment de Diakité Coty, nouveau président du Conseil de régulation de l’ARTCI

Le nouveau président du Conseil de régulation de l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI), Diakité Coty Souleymane a prêté serment jeudi devant la Cour d’appel d’Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Au cours de cette audience solennelle qui a réuni plusieurs personnalités administratives, politiques et judiciaires ivoiriennes, M. Diakité a juré «de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me montrer en tout comme un digne et loyal président de Conseil de régulation de l’ARTCI».

« L’institution que vous êtes amenés à présider est puissante. Vous devez être le régulateur de la qualité de l’ARTCI pour qu’elle exerce ses attributions sans faiblesse et sans parti pris. Vous devez aider l’ARTCI à bonifier son expertise », lui a recommandé l’avocat général Mamadou Diakité, estimant que l’ARTCI est une institution d’une « importance capitale » pour l’État de Côte d’Ivoire.

A son tour, le président de la Cour d’appel, Ali Yéo a donné des conseils à M. Diakité en ces termes, «restez vous-même et continuez d’être efficace comme vous l’avez toujours été ».

C’est le 13 novembre que M. Diakité a été nommé par le président ivoirien Alassane Ouattara, au poste de président du Conseil de régulation de l’ARTCI en remplacement de feu Dr Lemassou Fofana.

Il a successivement occupé auparavant plusieurs hautes fonctions dont celles de ministre de la communication (2011-2012), de président du Conseil d’administration (PCA) de la Poste de Côte d’Ivoire (2004-2007) et de PCA de l’agence de télécommunications de Côte d’Ivoire ( Ex-ATCI) de 2007 à 2011.