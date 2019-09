Présidentielle tunisienne : le second tour prévu le 6 ou 13 octobre (Officiel)

L’Instance Supérieure Indépendante des Elections en Tunisie (ISIE) a annoncé, vendredi, l’organisation le 6 ou 13 octobre 2019 du second tour du scrutin présidentiel anticipé qui opposera le candidat indépendant Kaïs Saïed à l’homme d’affaires Nabil Karoui du parti « Qalb Tounès ».La décision fait suite au dépôt de recours auprès du tribunal administratif de Tunis. L’ISIE précise que le second tour ne pourrait plus avoir lieu le 29 septembre, soit 15 jours après le premier tour, conformément au Code électoral tunisien.

Selon un membre de l’Instance des élections, Farouk Bouaskar, le second tour de la présidentielle pourrait se tenir le 6 octobre prochain seulement si les recours sont vidés en première instance.

Par contre, souligne Bouaskar, si les candidats font appel suite aux verdicts du tribunal administratif, le second tour aura lieu le 13 octobre.

La date définitive sera donc fixée après la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Le tribunal administratif de Tunis a enregistré jeudi dix recours dont ceux du Premier ministre sortant, Youssef Chahed de Tahya Tounès, Seifeddine Makhlouf de la Coalition pour la dignité et Slim Riahi d’Al Watan jadid, ainsi que des indépendants Abdelkarim Zbidi, Hatem Boulabiar et Neji Jalloul.