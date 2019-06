Présidentielle mauritanienne : Ould Boubacar fustige la situation économique détériorée dans le pays

Le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin prochain en Mauritanie Sidi Mohamed Ould Boubacar a critiqué la situation économique qui prévaut dans le pays lors d’un discours de campagne la nuit dernière à Aioun (est).Il a déploré le montant exorbitant de la dette mauritanienne qui s’élève, selon lui, à 5 milliards de dollars. ce qui signifie selon lui que « chaque enfant mauritanien est endetté de 450.000 anciennes ouguiya (1.200 dollars) ».

Ould Boubacar a ajouté que la mauvaise situation économique frappe le plus durement les zones de l’est. Il a souligné que la ville d’Aioun par exemple souffre de soif et d’absence de services de santé, avec une hausse vertigineuse des prix des transports portés par ceux des hydrocarbures et les impôts.

Pour lui, cette situation est imputable aux « politiques improvisées » et au « manque de planification » dont le gouvernement porte entièrement la responsabilité.

Le candidat a par ailleurs considéré que son adversaire Mohamed Ould Ghazouani représente une continuité de la voie qui a mené à cette situation déplorable, en allusion à l’actuel président Mohamed Ould Abdel Aziz.

Il a souligné que le public venu à son meeting n’est pas poussé par les pressions de la carotte et du bâton mais plutôt par la conviction de la nécessité du changement.