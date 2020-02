Près de 600 athlètes à l’assaut du Mont Cameroun samedi

Quelque 580 athlètes locaux et étrangers prendront part, samedi matin dans la localité de Buea située à 310 kilomètres au Sud-Ouest de la capitale camerounaise, Yaoundé, à la 25ème édition de l’Ascension du Mont Cameroun encore appelée «Course de l’espoir».Considérée comme l’une des courses de fond les plus éprouvantes au monde, cette compétition consiste en une ascension sur une distance de 42 kilomètres, sur un chemin rocailleux et par temps souvent brumeux.

Constituée des catégories jeunes, seniors et vétérans elle connaîtra cette année, en dehors des locaux, la participation de l’Éthiopie, de la France, du Kenya ou encore du Rwanda. Le podium a droit, en dames et messieurs, à des récompenses allant de 10 à 3 millions FCFA.

En 2019, édition à laquelle 241 coureurs avaient pris part, le duo de tête était constitué des Camerounais Karine Tatah et Eric Mbatcha.