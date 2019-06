Poursuivre les négociations entre FCA et Renault devenait « déraisonnable » selon FCA

La poursuite des discussions entre le français Renault et l’italo-américain Fiat Chrysler (FCA) en vue d’une fusion des deux constructeurs automobiles devenait « déraisonnable », d’où la décision d’y mettre un terme, déclare le président de FCA, John Elkann, dans une lettre aux salariés du groupe.

« Lorsqu’il devient clair que les conversations sont arrivées à un point au-delà duquel il devient déraisonnable de se rendre, il est nécessaire d’être tout aussi courageux pour les interrompre et revenir aussitôt à l’important travail que nous avons à faire », affirme M. Elkann dans cette lettre rendue publique.

Fiat Chrysler (FCA) a retiré dans la nuit de mercredi à jeudi sa proposition de fusion avec Renault pour former le numéro 3 mondial de l’automobile, faute d’obtenir un engagement rapide du groupe français, freiné par l’Etat actionnaire.

FCA a annoncé, dans un communiqué, qu’il retirait son offre, estimant que « les conditions politiques (n’étaient) actuellement pas réunies en France pour mener à bien un tel rapprochement ». De nombreuses personnalités en Italie, de tous bords, ont critiqué la France.

« La décision d’entamer ces discussions avec le groupe Renault a été correcte, une décision que nous avons prise après nous être préparés sur tous les fronts », poursuit John Elkann dans sa lettre.

« La décision d’interrompre le dialogue n’a pas été prise à la légère, mais avec un objectif en tête: la protection des intérêts de notre société et de ceux qui y travaillent », ajoute le dirigeant.

La fusion FCA-Renault aurait créé un groupe de plus de 30 milliards d’euros de valorisation boursière, produisant 8,7 millions de véhicules par an.

En y ajoutant les volumes de Nissan et Mitsubishi, les deux alliés japonais de Renault, l’ensemble aurait représenté le premier groupe mondial avec près de 16 millions de véhicules par an, loin devant Volkswagen et Toyota (environ 10,6 millions chacun).