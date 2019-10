Politique, gouvernance et foot à la Une des quotidiens sénégalais

Plusieurs quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA s’intéressent à la désignation de Aminata Mbengue Ndiaye comme Secrétaire général par intérim du Parti socialiste jusqu’au prochain congrès.« Le PS pêche Aminata Mbengue Ndiaye », barre à sa Une Le Quotidien avant d’écrire ceci : « En attendant sa probable nomination à la tête du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye a été désignée hier, par le Secrétariat exécutif du Ps, Secrétaire général par intérim jusqu’au prochain congrès ».

Sous le titre « Le PS fait bloc autour de Mbengue Ndiaye », Les Echos revient sur cette même actualité et soutient que « La première réunion post Tanor Dieng du secrétariat exécutif national du PS, remplie d’émotions, s’est bien passée ».

Une affirmation que dément L’Observateur, au motif qu’« Un désaccord a été noté, hier mercredi, à la réunion du Secrétariat exécutif national du Parti socialiste. A l’origine du quiproquo, la mention ou non du nom de l’ex maire de Dakar dans le communiqué sanctionnant la fin de la réunion », explique le journal.

Sur un tout autre sujet, Walf Quotidien revient sur ce qu’il qualifie d’« oublis et légèretés coupables » du président Macky Sall et arbore ce titre : « Macky, entre erreurs et méprises ».

« La grâce accordée au Guinée Woury Diallo, sur la base d’une erreur, et la violation de la procédure de nomination du Dg de l’Ipres renseignent sur une chose : la religion du président de la République est abusée dans la prise de décision. Ce qui, à ce niveau de responsabilité, est suffisant pour sonner l’alerte », estime Walf.

L’Observateur revient quant à lui sur la deuxième loi de finances rectificative 2019 et titre : L’Etat entre dettes et déficit ». Dans ses colonnes, le journal informe que « L’Etat du Sénégal a décidé de payer la totalité des obligations impayées accumulées ces dernières années, conformément aux dernières recommandations du Fonds monétaire international (FMI). Les détails des dettes sont livrés dans le projet de loi de la seconde Loi rectificative 2019, adopté, hier mercredi, en Conseil des ministres ».

Sur ce même sujet, Libération signale que « Le président Macky Sall a procédé à d’importantes réformes dans la gestion du budget. En plus d’instaurer un budget programme, le projet de loi des finances pour l’année 2020, (…), met fin au monopole du ministre des Finances, jusque-là ordonnateur unique du budget de l’Etat en recettes et dépenses ».

Le journal précise qu’« A partir de janvier 2020, chaque ministre sectoriel ou président d’institution va devenir l’ordonnateur principal des crédits de son département ou de sa structure ».

Le quotidien national Le Soleil, pour sa part, revient sur la gouvernance du secteur énergétique et arbore cette titraille: « Le Sénégal et Macky Sall célébré au Cap. +Homme pétrolier africain de l’année+, il (Macky Sall) succède au Secrétaire général de l’Opep, le Nigérian Mohammad Sanusi Barkindo. Pour ces acteurs clés du secteur énergétique mondial regroupés dans +lAfrican oil and power+, il est clair que le Sénégal est sur la bonne voie ».

Le quotidien spécialisé Stades consacre sa parution du jour à la rencontre amicale entre le Sénégal et le Brésil prévue à 12h (GMT) et parle d’un « choc 5 étoiles » entre les poulains de Aliou Cissé et les coéquipiers de Neymar.