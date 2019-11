Plus de 88 milliards f cfa d’appui budgétaire de Paris à Brazzaville

La France va allouer un appui budgétaire de 88,5 milliards de francs CFA au Congo pour la période 2019-2021 afin de permettre au pays de restaurer son équilibre budgétaire après des années de crise occasionnées par la chute des cours de matières premières.Selon la radio nationale du Congo, l’accord cadre relatif à cet appui budgétaire entre la France et le Congo a été signé le 18 novembre dernier à Brazzaville par la ministre congolaise du Plan, de la Statisque et de l’Intégration sous-régional, Ingrid Ebouka- Babakas et l’ambassadeur de France au Congo, François Barateau qui était assisté par le directeur de l’Agence française de développement (AFD), Lionel Cafferin.

Citant le diplomate français, notre source indiqué que « la première tranche de cette aide estimée à 29,581 milliards FCFA sera disponible vers la fin de ce mois ou courant décembre 2019 ».

Cet appui financier intervient quatre mois après la signature d’un programme économique entre le Fonds Monétaire international(FMI) et le Congo.

Ainsi, la France vient de concrétiser la promesse faite lors de la réunion de la zone franc en 2018 par son ministre des Finance Bruno Lemaire, qui à l’époque, conditionnait cette aide à la conclusion d’un accord du Congo avec le Fonds monétaire international(FMI).